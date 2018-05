Addio a Renzo, l'oste che dava da mangiare agli operai che ricostruivano il Polesine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO TOLLE - (A. Nan.) Ieri pomeriggio nella chiesa di Santa Giulia è stato dato l'estremo saluto a, nel profondo Delta. Originario dil'ottantatreenne lascia un vuoto nella storia culinaria deltina. L'uomo era molto conosciuto anche al di fuori dei confini comunali non soltanto per il proprio ristorante, ma per il suo stile inconfondibile di raccontare storie, era infatti un profondo conoscitore della storia locale ed incantava gli avventori con la sua spigliata simpatia.A soli 22 anni Veronese ha messo su una, vicino alla pineta, era un tipo generoso che aiutava i compaesani dando a credito gli alimenti spesso rimettendoci anche di tasca propria. Dopo l'alluvione del 1966 è arrivata l'intuizione: poiché l'area si era quasi spopolata e la bottega faticava a tirare avanti, Renzo ha deciso di avviare lache erano presenti per la ricostruzione. Dietro alla graticola a cucinare le anguille c'era, una vera maestra dei fornelli che è stata la fortuna del locale: è stata lei infatti ad occuparsi della cucina per tanti anni, prima di ritirarsi a vita privata a Donzella e lasciare la gestione all'unico figlio Emanuele...