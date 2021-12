TAGLIO DI PO - Grande sconcerto a Taglio di Po per l<WC1>a scomparsa del maestro elementare, Mauro Passarella, di 65 anni, originario di Rivà d’Ariano nel Polesine<WC> e<WC1> residente da alcuni anni in IX Strada<WC>. Molto noto e <WC1>stimato, <WC>anche a <WC1>Porto Tolle dove ha insegnato per diversi anni e Porto Viro dov’era componente di un coro amatoriale<WC>, è stato ritrovato senza vita <WC1>sul pavimento nel soggiorno della sua abitazione. <WC>La scoperta è stata fatta d<WC1>alla moglie e dal fratello i quali, non avendo risposte alle chiamate telefoniche effettuate ne<WC>i tre giorni precedenti, <WC1>insospettiti hanno raggiunto l’abitazione di Mauro<WC>. L’uomo era ormai senza vita.

L’ALLARME

<WC1>Immediatamente hanno informato i Carabinieri della locale stazione i quali, con una pattuglia si sono recati sul posto e dopo gli accertamenti di legge hanno informato il magistrato di turno che ha subito liberato la salma mettendola a disposizione dei familiari. L’impresa funebre “Aguiari” di Rivà ha recuperato la salma ma ancora non è stata decisa la data del funerale non essendovi loculi disponibili nel camposanto di Rivà dove avverrà la tumulazione per volontà dei genitori molto anziani, residenti nella frazione arianese; si pensa che potrà essere non prima di marted<WC>ì<WC1> 14 dicembre. <WC>P<WC1>ensionato dall’1 ottobre 2019 dopo ben 42 anni di servizio in diverse scuole del delta, dove ha lasciato un bellissimo ricordo, <WC>ne<WC1>gli ultimi 20 <WC>il maestro Passarella aveva <WC1>insegnato nel plesso “S<WC>an<WC1> Giovanni Bosco” di Oca Marina, spesso in pluriclassi, con la collega maestra Marisa Siviero. Da poco tempo era sofferente di una grave malattia ed era in cura ma nessuno presagiva una fine così repentina anche perch<WC>é<WC1> era una persona molto riservata.<WC>

MUSICA E SPORT

Passarella amava la<WC1> musica e il canto<WC> ed era i<WC1>nnamorato del suo lavoro, soprattutto per attività creative. La sua passione era la chitarra e si era diplomato al conservatorio; era stato per qualche anno direttore del coro “Gabbiani del Po” lasciato da Marinella Smiderle che poi ha titolato “I colori dell’arcobaleno”. <WC>Era anche <WC1>parte <WC>de<WC1>l coro “Miscellaneous” di Porto Viro, direttrice Sara Marafante, <WC>e <WC1>della corale di Mazzorno Destro con direttore Marco Finotti. Tra le tante sue passioni c’era il calcio e per diversi anni è stato arbitro della sezione Aia di Adria, ma anche le moto, la bicicletta (era andato fino a Roma a trovare i parenti della moglie)<WC>. Era <WC1>anche autor<WC>e<WC1> di filastrocche e canzoncine per bambini. <WC>