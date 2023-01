ROVIGO - Addio allo storico ciclista e appassionato di calcio Renzo Martinelli. Residente a Sarzano, si è spento a 74 anni. Martinelli aveva praticato numerose attività sportive durante la lunga carriera amatoriale, riscuotendo diversi successi nell'Us Acli a livello provinciale. Il rodigino, inoltre, si era distinto nelle competizioni regionali e nazionali, promuovendo il ciclismo nella sua Sarzano anche come presidente della locale società sportiva. Le condoglianze sono arrivate infatti dallo sport rodigino, che ha espresso la massima vicinanza ai familiari colpiti dal lutto.

Gli ex compagni di squadra del Gruppo ciclistico Sarzano lo ricordano con queste parole: «Tutto il gruppo si stringe con profondo dolore attorno alla famiglia Martinelli per esprimergli le proprie condoglianze. Ciao Renzo, sarai sempre un campione». Gc Tassina e Gs Pavajon hanno ricordato il ciclista con un ultimo saluto, ma nella vita del 74enne non c'era solo la bicicletta. Forte era la sua passione per il calcio e la lunga appartenenza nelle fila del Rovigo come dirigente. La società biancazzurra, che milita nel campionato di Prima categoria, gli ha dedicato un ricordo sui social: «La società Rovigo calcio si unisce ai tifosi ed amici nell'esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia Martinelli per la scomparsa del dirigente, collaboratore, tifoso, Renzo. Un abbraccio bianco azzurro alla famiglia ed al fratello di Renzo, con sentite condoglianze». Il funerale sarà celebrati oggi, alle 15, nella chiesa di Santa Margherita della frazione di Sarzano.