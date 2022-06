VILLAMARZANA - Il paese piange per la scomparsa del sindaco Claudio Vittorino Gabrielli, morto ieri sera, 21 giugno, all'ospedale di Rovigo, dove era ricoverato da un paio di giorni, a 67 anni. Non è riuscito a vincere un male che lo affliggeva da alcuni anni, ma che non gli aveva impedito non solo di terminare il suo primo mandato da sindaco (2016-2021), ma anche di ricandidarsi lo scorso ottobre, vincendo abbastanza facilmente sull'eterno amico e rivale, Fausto Previato. Nato il 12 aprile 1955, Gabrielli era molto conosciuto in tutto il Polesine per essere uno dei tesserati del Pd di lungo corso. Ma era anche noto per il suo carattere grintoso e la sua generosità. Se poteva, aiutava sempre il prossimo. Era anche il presidente del Tar, il Consorzio dei Trasportatori artigiani rodigini, azienda leader di Villamarzana, che negli anni d'oro era arrivata ad avere oltre una cinquantina di caminionisti, producendo un fatturato annuo superiore ai 10 milioni di euro. La carriera politica di Claudio Gabrielli era iniziata nel 2006, quando era stato eletto vice sindaco, nella giunta guidata da Valerio Galvan. Quindi nel 2011 aveva deciso, dopo uno strappo insanabile con lo stesso Galvan, di candidarsi a sindaco, perdendo per soli 5 voti. Nel 2016 si era preso la rivincita diventando sindaco per la prima volta, poi bissata nella tornata elettorale dello scorso autunno. Al momento la funzione di sindaco sarà coperta dal vice, Daniele Menon, cosa che comunque lo stesso Menon aveva fatto più di una volta, essendo Gabrielli impegnato nella difficile battaglia contro un male che si è dimostrato alla fine incurabile. Gabrielli si era messo in luce negli ultimi anni anche per gli scontri accesi con il Comune di Arquà Polesine, perché voleva a tutti i costi completare la macro area industriale-artigianale e non perdere l'occasione di avere l'Ikea nei due territori confinanti. Lascia la moglie Cinzia, il fratello Fabrizio, i figli e i nipoti. Alla prima data utile nazionale per le elezioni, a Villamarzana si andrà nuovamente al voto, per scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Nel frattempo, il Comune sarà guidato dal vice Menon e i consiglieri, seppur cessati dalla carica per effetto dello scioglimento che sarà decretato, continuano a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.