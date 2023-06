TAGLIO DI PO (ROVIGO) - Triste epilogo per la vicenda creatasi con il decesso di Giuseppe Duò, 89 anni trovato agonizzante, per un malore o un incidente domestico dopo tre giorni di agonia nella sua abitazione in via 1° Maggio, dove viveva solo. I suoi vicini di casa allarmati, avevano chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco, che sono entrati forzando una finestra del suo appartamento al terzo piano di un condominio, soccorso e poi ospedalizzato alla Casa di Cura "Madonna della salute" di Porto Viro. E dopo tre giorni di ospedale è deceduto. Giuseppe si è trovato ancora più solo in un fine vita che nessuno vorrebbe provare. Anche dopo morto non vi è stato un familiare diretto che si sia interessato per dare all'uomo una degna sepoltura. La salma è stata quindi posta nel frigo della Casa di Cura in attesa che qualcuno decidesse per la sepoltura. Per procedere alla sepoltura della salma sono dovuti intervenire gli uffici dell'Ulss 5 Polesana e i servizi sociali del Comune che hanno dato l'incarico di provvedere alla sepoltura nel campo, sulla nuda terra, del feretro di Giuseppe Duò. Per volontà del defunto non è stata pure effettuata una epigrafe, come solitamente si fa per comunicare il lutto alla comunità, ma neppure un funerale, sia religioso che civile. Non è stata fatta neppure la cremazione, come voleva ed aveva scritto sul foglio da lui dato in copia all'Impresa Funebre Belluco di Taglio di Po e "Le ceneri sparse nelle acque dell'amato fiume Po". Una vicenda che ha lasciato tanta amarezza in chi ha conosciuto Giuseppe. (G. Dia.)