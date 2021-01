Trovato morto in casa in un lago di sangue, era seguito dai servizi sociali

ROVIGO Aveva appena 50anni, compiuti lo scorso novembre. E si è spento improvvisamente all’interno della sua abitazione, a Sant’Apollinare, al numero 7 di via Destra Canal Bianco, a poca distanza dall’Istituto agrario Munerati. Una morte che oltre a lasciare dietro di sé il dolore di amici, parenti e conoscenti, lascia aperto anche qualche interrogativo, al punto che la Procura sembra intenzionata a disporre un’autopsia per dissipare ogni dubbio. Perché il cadavere aveva delle ferite alla testa e in terra c’era del sangue. Tanto sangue.

Marco Zamignan viveva da solo e soffriva di una patologia neurodegenerativa. Per anni ha avuto lavori saltuari, ed ultimamente era in costante contatto con i Servizi sociali del Comune. Proprio il personale comunale doveva passare da lui ieri mattina, ma quando ha suonato al campanello non ha ricevuto risposta. Anche il telefono squillava a vuoto. È stato così contattato il vicino di casa che lo conosceva bene e aveva le chiavi dell’appartamento. È stato lui ad aprire la porta. Ed è così, riverso a terra, in un lago di sangue, che se lo sono trovati davanti.

