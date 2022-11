Taglio di Po. Senza corrente elettrica a casa, usa un generatore a benzina: Renzo muore intossicato a 56 anni

TAGLIO DI PO - È morto intossicato a 56 anni Renzo Maccapani. La tragedia si è abbattuta a Taglio di Po questa mattina, 23 novembre, quando l'uomo è stato trovato privo di vita nella sua casa.

Maccapani non si è presentato al lavoro e i colleghi hanno lanciato l'allarme. A quanto si apprende dalle prime informazioni, il 56enne sarebbe morto intossicato. Non ha la corrente pubblica in casa e per la luce e il riscaldamento utilizzava un generatore a benzina. Le esalazioni di monossido di carbonio non gli avrebbero lasciato scampo.