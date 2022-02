PORTO TOLLE - È mancato improvvisamente Franco Cavecchia, 70 anni, ferrarese di origine ma trapiantato a Polesine Camerini da molti anni, dopo il matrimonio con Carla. «Un amico fraterno - lo ricorda Gianni Vidali, ex amministratore portotollese e cantore del Delta nei suoi libri - Franco se n’è andato in punta di piedi, come era solito fare: era la discrezione fatta persona». Nella frazione portotollese Franco e la moglie costruirono la loro famiglia, composta anche da due figli e negli ultimi anni dai nipotini. Aveva lavorato alla costruzione della centrale Enel ed era stato vigilante in una cooperativa di pesca; inoltre è stato dirigente della sua sezione politica, assieme a Epifanio, un’altra figura amata e stimata nel territorio. «In questi ultimi anni - riprende Vidali - eravamo in contatto sui social; era molto deluso della politica attuale, diceva che non è attenta ai bisogni della gente«» Un uomo appassionato di politica e del suo territorio, curioso e disponibile al confronto.

L’ultimo saluto si terrà martedì 8 febbraio: alle 14.30 sarà recitato il rosario, alle 15 si terrà il riton nella parrocchia di Polesine Camerini; quindi la salma proseguirà per la cremazione e infine sarà tumulata a Tolle.