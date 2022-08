ARIANO - Martedì, 2 agosto, Ariano nel Polesine si è svegliata con la brutta notizia che Arcangelo Beltrame, per tutti Clay, non c'era più. In vacanza in Bulgaria con la moglie Lucia Gargura, dipendente comunale in quiescenza, è stato colpito da un malore improvviso gettando nello sconforto la sua famiglia e tutta la comunità. Clay, classe 1947, lascia oltre alla moglie anche due figlie, Sheila e Giada, che hanno preso immediatamente l'aereo per raggiungere la madre e svolgere tutte le incombenze del caso.

Il 75enne fino alla pensione, raggiunta nel 2014, è stato l'orefice di fiducia del capoluogo e non solo; tanta la gente che lo conosceva anche oltre i confini provinciali e che si affidava alla sua competenza e serietà. Dopo aver girato per anni il mondo per lavoro, nel 1981 decise di fermarsi nel suo paese natale. Da questa volontà di mettere radici nel 1983 è nata la prima oreficeria L'Egiziana, dedicata alle origini della moglie; Beltrame per alcuni anni si spostò nel neonato centro commerciale Prisma di Porto Viro poi tornà nel proprio negozio in corso del Popolo.

Arcangelo era una persona stimata da tutti. Solare, cordiale e disponibile, sempre professionale, il 75enne ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile. Per sapere la data delle esequie bisognerà attendere ancora qualche giorno.