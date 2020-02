E' morto il maestro Nello Santi, patriarca dei direttori d'orchestra

Il musicista italiano con cittadinanza svizzera Nello Santi, il "grande patriarca" dei direttori d'orchestra, rinomato specialista dell'opera lirica italiana, in particolare del repertorio di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, spesso chiamato dai suoi allievi «Papa Santi», è morto oggi all'età di 88 anni a Zurigo, dove ha diretto il Teatro dell'Opera dal 1958 al 1969.



È stato direttore della Metropolitan Opera House, dal 1962 quando vi fece il suo debutto dirigendo «Un ballo in maschera» con Leonie Rysanek, Carlo Bergonzi e Robert Merrill, poi con «Aida», con Leontyne Price, Bergonzi e Bonaldo Giaiotti, «La traviata» con Anna Moffo, e nel 1964 «Otello», «Cavalleria rusticana», «Pagliacci», «Macbeth», «Rigoletto, »Tosca« e »La forza del destino«. Il maestro Nello Santi è salito sul podio del Metropolitan newyorchese con la bacchetta per 401 rappresentazioni fino al 2000.



Nato a Adria il 22 settembre 1931, studiò composizione al liceo musicale di Padova con Bruno Coltro e a 20 anni, nel 1951, debuttò a Padova dirigendo »Rigoletto« di Verdi al Teatro Verdi. Assunto l'incarico di direttore stabile all'Opera di Zurigo, dal 1958, dove restò per 11 anni, Nello Santi è stato uno dei più acclamati direttori degli anni '60: nel 1960 a Salisburgo dirige i Wiener Philharmoniker in »Don Carlo« con Boris Christoff ed Ettore Bastianini ed al Royal Opera House di Londra »La traviata« con Joan Sutherland. Ultimo aggiornamento: 22:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA