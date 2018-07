di Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Si è sentito male all’improvviso, con unche lo ha colto mentre si trovava con il più piccolo dei suoi figli in un notodi Rovigo, spegnendosi altrettanto improvvisamente ad appena, lasciando nel più profondo sconforto non solo i suoi familiari, ma anche i tantissimi amici:se n’è andato in modo del tutto inaspettato e sconcertante. Una persona molto conosciuta e ricca di amici, sia per il suo carattere, sia per la sua attività professionale che lo ha visto attivo nellagià da ragazzo, quando andava a fare le stagioni come barista sulla riviera romagnola, passando poi per locali in