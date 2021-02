Giovane si schianta nel giorno del compleanno con la moto ricevuta in regalo

SAN BELLINO - In un incidente in moto è deceduto nel giorno del suo compleanno, sulla moto che a quanto si apprende, era proprio il regalo per la ricorrenza. Marco Ghirardello, di San Bellino, nato il 29 febbraio del 1992, festeggiava oggi e con quella moto ricevuta stava facendo un giro quando, per motivi ancora non conosciuti, si è schiantato sul muretto vicino alla chiesa di Bressane, una frazione di Castelguglielmo.

