ROVIGO - «Che fai tu silenzio nella mia giovinezza? Lascia che i battiti del cuor mio s'odano come campane a festa. Verrà, verrà che starai con la mia solitudine, quando stanco, quando sordo al richiamo di vita guarderò nella nebbia più fitta il dolce tempo che fu. Mentre il suo volto sbiadito sarà il ricordo del dolce passato, il cuore che saggio con battito lento e pesante finirà la più bella fra opere: una vita». I versi della sua poesia Solo un passato sarò, che lo scorso ottobre ha vinto il premio speciale Miro Penzo al concorso Città di Rovigo, suonano oggi come il congedo letterario di Giovanni Papuzzi, spentosi lunedì pomeriggio a 84 anni all'ospedale di Rovigo. Dopo aver a lungo coltivato la passione per la politica, prima sotto le insegne della Dc, poi nella Margherita e nel Pd, infine in Italia viva, ha deciso di dedicarsi completamente alla sua amata poesia. E Papuzzi poeta è quanto campeggia nelle necrologie con le quali le figlie Sabrina e Carolina annunciano con immenso dolore la scomparsa del padre.

In centinaia, sui social, hanno manifestato la vicinanza alle figlie ed espresso il dolore per la scomparsa di una persona che anche quando ha ricoperto incarichi pubblici, come assessore e consigliere comunale a Palazzo Nodari, nonché componente del consiglio di amministrazione di Sodea, si è contraddistinto per i suoi modi gentili. Il funerale sarà celebrato domani, 5 gennaio, alle 11, nella chiesa parrocchiale di San Pio X. Virna Riccardi, vicesegretaria provinciale Pd, dice di avere «un ricordo molto bello di Giovanni Papuzzi: prima che un politico di sensibilità e spessore, era una persona educata, gentile ed elegante che ha arricchito con la sua esperienza e la sua conoscenza il Pd e le persone che insieme a lui facevano politica. Ricordo che un giorno mi stupì regalandomi un libro di poesie con dedica che conservo con affetto, Volevo dirti, una raccolta di poesie dolcissime. Ciao Giovanni e grazie». Anche la figlia Carolina affida ai social un commosso addio al padre: «Ciao caro papà. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato, dal rispetto all'attenzione per gli ultimi all'amore per la cultura. Grazie per essere stato poesia». Da Paolo Avezzù a Giovanni Nalin, da Enico Bellinello a Matteo Zangirolami, da Giampaolo Donzelli a Vanni Borsetto, da Giovanni Nonnato a Monica Gambardella, da Gino Spinello a Giacomo Bovolenta, da Tosca Malagugini a Beppe D'Alba, in tanti fra i protagonisti della vita politica polesana, di oggi e di ieri, senza distinzione di colori, si stringono alle figlie. «Giovanni - scrive Renato Borgato - è sempre stato un mio caro amico. È un dolore forte, mi aveva chiamato una ventina di giorni fa per la presentazione di un suo libro».

Una persona che anche sul lavoro aveva stretto amicizie solidissime. Natalino Renesto, già tecnico progettista e coordinatore per la sicurezza dei cantieri della Sezione bacino Idrografico Adige-Po della Regione, ricorda Papuzzi come «una persona buona ed eccezionale. Di una cortesia unica. Faceva di tutto per gli altri lo ricordo impiegato all'ispettorato di Porto di Rovigo che aveva sede in piazzale D'Annunzio e poi è venuto a lavorare fino alla pensione come amministrativo all'Ufficio del Genio civile di Rovigo: di lui ho un buon ricordo, avevo un buon rapporto di amicizia perché in qualsiasi posto si trovasse mi chiamava per salutarmi».