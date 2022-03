LENDINARA - Lutto cittadino deciso dal sindaco domani, martedì 2 marzo, a Lendinara per i funerali di Gabriele Dalla Villa. Il duomo di Santa Sofia alle 15 accoglierà la salma del giovane morto mercoledì scorso a 27 anni in un incidente d'auto lungo la regionale 88 a Badia Polesine, a pochi metri dal confine con Lendinara. In questi giorni un flusso ininterrotto di persone ha fatto visita a casa alla madre Francesca Zeggio, assessore comunale noto e stimato per la sua disponibilità e il suo impegno per la comunità, al padre Federico Dalla Villa e alla sorella Anna, stringendosi attorno a loro nel dolore che colpisce duramente anche i nonni Agnese e Mario, gli zii, la fidanzata Talisa e gli altri parenti e amici colpiti dalla perdita.

In vista delle esequie la famiglia ha chiesto di non inviare fiori, ma effettuare invece donazioni alla Fondazione Città della Speranza per sostenere la lotta ai tumori che colpiscono bambini e adolescenti. Per la giornata delle esequie il sindaco Luigi Viaro ha proclamato il lutto cittadino disponendo l'esibizione della bandiera comunale a mezz'asta listata a lutto e l'abbassamento delle serrande per negozi e pubblici esercizi dalle 15 alle 17, in concomitanza col rito funebre, pur senza obbligo di sospensione dell'attività commerciale.

ATTIVITÀ SOSPESE

Nella stessa fascia oraria è vietata qualsiasi attività ludica e ricreativa, così come ogni comportamento in contrasto col carattere luttuoso della cerimonia. Cittadini, istituzioni pubbliche, associazioni, realtà produttive e private sono invitate a sospendere le attività durante il rito funebre in segno di partecipazione e rispetto. «L'affetto straordinario che sta circondando Gabriele e la sua famiglia fa presagire una grande partecipazione. Chiediamo la massima collaborazione e comprensione, per fare in modo che tutto si svolga con compostezza ed evitando assembramenti», dice il sindaco Luigi Viaro, partecipe del lutto sia da amministratore che come amico di famiglia che ha visto crescere Gabriele.

Per scelta della famiglia e per rispetto delle normative, onde evitare assembramenti, la salma di Gabriele arriverà direttamente in chiesa. Nel duomo i posti a sedere disponibili nel rispetto del distanziamento sono poco più di 200. Sul sagrato saranno allestiti altoparlanti e 200 posti a sedere e, compatibilmente con le condizioni di luce e la conseguente visibilità, si pensa anche alla possibile installazione di un maxischermo sul sagrato. Per garantire la sicurezza, piazzale Duomo sarà chiuso al traffico così come via Baccari a partire dall'incrocio con via Petrobelli.