Addio all'ispettore di polizia Ennio Mauro, muore all'improvviso a 61 anni

ROVIGO - Aveva 61 anni Ennio Mauro, ispettore di polizia morto all'improvviso. Originario di Roma, Mauro ha lavorato per anni alla Squadra mobile della Questura rodigina. «Un grande investigatore e un grande amico» lo ricordano i colleghi sui social. In Polesine Mauro aveva costruito la sua famiglia, si era sposato e aveva avuto una figlia. Da poco era andato in pensione.

«Tutto il Siap si stringe nel dolore ai familiari di Ennio, alla sua comunità e al Siap di Rovigo. Ci mancherai» è il messaggio del sindacato. Domani, 11 ottobre, alle 19 si terrà una veglia di preghiera alla chiesa di San Bortolo.