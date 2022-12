BADIA POLESINE - Mondo del calcio polesano e l'intera Badia ancora increduli per la morte di Eddy Bacchiega, allenatore dell'Abbazia e in precedenza allenatore dei giovani della stessa società. Un fulmine a ciel sereno in quanto niente faceva presagire questa tragedia.

Eddy abitava in città e l'altra notte un malore lo ha portato via. Nella mattinata alcune telefonate andate a vuoto hanno fatto temere per il peggio. «Non ho paura di scivolare nella retorica - dice il presidente dell'Abbazia Giampietro Trevisan - perchè Eddy era davvero un esempio per tutti i ragazzi e anche per noi. Lo sport come maestro di vita. Non l'ho mai visto arrabbiato e non l'ho mai visto nemmeno rimproverare qualcuno per non essere riuscito a fare una certa cosa. Sapeva mettersi nei panni degli altri. Per questo tutti si trovavano a proprio agio con lui. Hai dato il massimo? Diceva ai ragazzi, non turbarti per niente».

IL PERSONAGGIO

Questo era Eddy Bacchiega, morto pochi giorni prima di arrivare a 51 anni che avrebbe festeggiato il prossimo 5 gennaio. Era l'allenatore della prima squadra dell'Abbazia perchè richiamato dalla società dopo aver vinto tutto nella stagione scorsa. Stava preparando per la partita di domenica prossima, ultima di andata del girone N di Seconda categoria che avrebbe giocato contro il Castelbaldo 2021. Una partita dai mille significati per lo sponsor Michele Ottoboni che aveva scelto il girone N categoria proprio per incontrare la squadra del suo paese che lui aveva portato in Eccellenza. Eddy era tornato e la settimana scorsa l'Abbazia aveva completato la rincorsa sul Montagnana, condividendone il primato. «L'Abbazia è una famiglia - continua il presidente - siamo nati per far crescere i ragazzi, per portarli a diventare uomini attraverso lo sport. Un proposito condiviso da Eddy. Era sempre con i ragazzi. Per loro aveva aperto anche una palestra».

IL RICORDO

Ma chi era veramente Eddy Bacchiega, in un mondo, quello del calcio, dove tutti si conoscono e sono sempre una grande famiglia anche quando gli anni sono passati e i tacchetti sono solo un ricordo, Carlo Cavriani, ora giornalista, ma ex ottimo giocatore e compagno di squadra di Bacchiega nei mitici anni della Villanovese, lo ricorda così: «Ciao giocavi con me. Vicino a me. In difesa. Era la Villanovese allenata da Rodighiero e poi da Monini. Sembra ieri. In due avevamo un ginocchio sano, forse. Ma la domenica non era cosa facile farci dei gol. Ci divertivamo in campo e anche in spogliatoio. Soprattutto in spogliatoio. Con quell'odore di olio canforato, il rumore dei tacchetti in ferro, le maglie sudate gettate a terra, le liti, le urla, i canti e le battute e le risate. Perchè il bello del calcio era questo. Ci siamo visti ancora, poche volte. Di sfuggita, niente discorsi, qualche battuta. Il tempo del gioco era finito. Pensare che per te sia finita così presto, mi sconvolge. Con te se ne va un pezzo del mio passato. Pensavamo che la vita ci regalasse solo gioie e risate. Ci sbagliavamo. Ciao Eddy».

Lo ricorda anche Mirko Pezzuolo, attuale dirigente della Villanovese: «Insieme ho avuto la fortuna di giocare qualche partita, mi sentivo quasi onorato di giocare con lui, con Zanni, con Cavriani. Era un gruppo coeso. la regola era non lamentarsi mai. Cavriani e Eddy erano la coppia di centro. Dove non c'era uno, c'era l'altro. Il segreto era lo spogliatoio. Con questi giocatori, la Villanovese è arrivata al top».

INCREDULITÀ

Gli amici, gli avversari, lo ricordano con grande affetto. «Eddy era soprattutto un uomo - riprende Trevisan - e queste sue qualità si notavano bene in campo». Badia rimpiange uno dei suoi figli migliori. «La famiglia Bacchiega, papà Luigino, la mamma Mercedes Morello, la sorella Barbara e la compagna Maddalena sono persone molto conosciute e stimate a Badia . Il loro dolore è il dolore di tutti. Per i giovani era un punto di riferimento. Basti pensare che ieri, giorno di festa, tutti i ragazzi sono venuti al campo senza che nessuno li avesse avvertiti . Sentivano il bisogno di stare assieme in questo triste momento. Alcuni di loro sono venuti addirittura da Verona. Abbiamo perso un amico».

Il funerale del tecnico sarà lunedì alle 15 nella chiesa di San Giovanni Battista a Badia Polesine, per quanto riguarda la partita in panchina ci sarà il suo vice Nicola Zanin.