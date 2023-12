Rovigo. Morto Giuseppe Beppe Osti, storico presidente del Coni polesano e assessore comunale e provinciale

Rovigo piange Giuseppe Osti, Beppe per tutti, storico presidente del Coni polesano, che ha guidato per ben quattro quadrienni olimpici, per un totale di 16 anni, ma anche tre volte assessore allo Sport del Comune di Rovigo e assessore provinciale fra 2002 e 2005.

Chi era Giuseppe Beppe Osti

Uomo di sport prima che della politica, ha militato nelle fila della Dc, approdando poi all'Udeur. Nel 2008 si dimise da assessore della Giunta Merchiori e da allora ha ridotto il proprio impegno pubblico. Ma il suo ricordo è rimasto sempre forte e la sua presenza costante. Sempre sorridente, grande organizzatore di eventi, dagli storici cineforum con i più grandi attori italiani ospitati a Rovigo, agli epici carnevali con tanto di carri allegorici e ballerini brasiliani. Sempre pronto a nuove sfide, come si confà agli uomini di sport, ha partorito innumerevoli idee e proposte alcune delle quali hanno indubbiamente lasciato il segno nella città. Il suo grande rammarico era di non essere riuscito a portare in fondo il suo grande progetto di realizzare una “cittadella dello sport” nell'ex ospedale psichiatrico di Granzette. Il funerale sarà celebrato lunedì alle 10 nel duomo di Rovigo.