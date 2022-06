TAGLIO DI PO - Lunedì, a 67 anni, è mancato Andrea Ponzetto, sposato dal 1984 con Giuliana Ponzetto, già dipendente dell'Ufficio entrate di Adria, pensionato, padre di Simona e Barbara. Ponzetto è deceduto all'ospedale Santa Maria Regina degli Angeli di Adria, dopo una breve ma aggressiva malattia. La notizia della sua morte ha colpito la comunità, incredula davanti a un decorso così spietato che ha stroncato una persona buona, molto conosciuta e stimata da tutti. I funerali di Andrea si terranno oggi, venerdì, alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi di Taglio di Po. Al termine della funzione religiosa il feretro proseguirà per il camposanto di via Cimitero, nel capoluogo, per la tumulazione. Andrea Ponzetto è stato autista in aziende storiche del territorio. Subito dopo il matrimonio ha fatto l'autista di camion per il trasporto di pesce per l'azienda Nuova Pesca di Contarina; poi è passato al mobilificio Crivellari e agli autoservizi di Silvano Passarella per il trasporto pubblico delle persone ma anche per il trasporto privato e degli operai che stavano costruendo la centrale Enel di Polesine Camerini; è stato pure conduttore di pullman della Adriano Viaggi e di altre aziende di trasporto per gite o viaggi turistici, fino al pensionamento. Nella sua vita ha davvero attraversato città e paesaggi e di ogni parte d'Italia e di molti Paesi stranieri. Nutriva una grande passione per i motori: è sempre stato in prima linea con il Ferrari Club Bassopolesine nell'organizzazione di gare e di raduni di auto storiche a fianco del mitico Fiorenzo Fontolan.