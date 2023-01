ADRIA - Il male incurabile, ad un polmone, scoperto un anno fa l'ha sopraffatto. Si è spento sabato, all'età di 44 anni, l'architetto Andrea Fantinati, uno dei protagonisti del restyling del teatro comunale e di palazzo Tassoni, negli anni in cui, sotto le prime amministrazioni Barbujani, faceva parte del team di professionisti dello Studio Spazi Aperti dell'architetto Andrea Barasciutti, nonchè tra i firmatari dell'avveniristico progetto dell'Eco Stadium. Ha ricoperto anche ruoli di vertice all'interno del Foto Club Adria di cui è stato prima segretario e poi vicepresidente per cinque anni, da gennaio 2009 a dicembre 2013 ed ha curato la riproduzione digitale di tutte le stampe antiche della collezione della fondazione scolastica Carlo Bellino Bocchi, centinaia di stampe poi confluite nella pubblicazione Il diletto dell'immagine. Volti, storie, paesaggi nelle stampe della collezione Carlo Bocchi a cura di Barbara Ceccato.

La carriera

Dopo la maturità tecnica di geometra al Maddalena, si è laureato a Venezia nell'anno accademico 2007-2008 con una tesi di laurea sul Progetto di restauro di Villa Emo-Cavallari di Ca' Emo, elaborato premiato nell'ambito del concorso dedicato a Marino Marin e nel quale ipotizzava di restaurare lo stabile per trasformarlo in un centro cultura. Aveva inoltre insegnato topografia, costruzioni, tecnologia delle costruzioni, disegno e storia dell'arte all'istituto privato Kennedy Galilei, dal settembre 2006 al giugno 2012 e contemporaneamente aveva iniziato il suo percorso con Spazi aperti, durato un quinquennio. Da nove anni era uno dei punti di forza dello squadra di Essemme Multimedia di Adria con il ruolo di Stage Technician. Il 44enne ha cercato in tutti i modi di tenersi aggrappato alla vita, ma non c'è stato nulla da fare. Il male si era ripresentato sotto le festività natalizie, quando aveva da poco festeggiato il compleanno, costringendolo ad un nuovo ricovero in ospedale. La sua morte ha colpito profondamente la città e Fantinati lascia la moglie Laura, sposata nell'ottobre del 2020, i genitori Giovanni e Lauretta ed il fratello Matteo. I suoi funerali saranno celebrati domani alle 15 in cattedrale Adria.

I lutti adriesi

È stato un fine anno luttuoso per la comunità adriese che ha perso alcune figure storiche come il cavalier Giuseppe Garbin, il re del denim, ma non solo. Si è spento all'età di 95 anni anche un altro storico commerciante, Gastone Piva, titolare in corso Vittorio Emanuele Sud dell'ultimo negozio di cappelli Lascia la moglie Norina ed i figli Roberto e Gianfranco. I funerali saranno celebrati oggi alle 11 in cattedrale. Quindi è morto all'età di 87 anni anche l'ex vigile urbano ed ex messo comunale Cesare Ivo Braga. Il suo funerale sarà celebrato domani alle 11 nella basilica della Tomba.