ADRIA - Adria in lutto per la morte di Gherardo Boccato, stroncato a 69 anni da una malattia che non gli ha lasciato scampo. A informare gli amici e i conoscenti della scomparsa, è stata una delle figlie attraverso un post sul profilo social che utilizzava il padre: «Da oggi, 14 agosto, se volete salutare Gherardo per un'ultima volta lo troverete alla Casa funeraria Zanella, in via Monsignor Pozzato ad Adria. Noi lo saluteremo tutti insieme, sempre lì, il 17 agosto alle 18». Gherardo Boccato, dopo aver frequentato l'istituto superiore Itis Ferruccio Viola a Rovigo, aveva lavorato come agente per la pubblicità sul Gazzettino e successivamente al Resto del Carlino. L'uomo era molto conosciuto ad Adria per la sua verve istrionica, era un grande appassionato di musica (soprattutto rock) e sempre pronto alla battuta con gli amici.

IL CORDOGLIO

I funerali si svolgeranno in forma civile mercoledì alle 18, nella casa funeraria Zanella. Il 69enne lascia la moglie Gabriella Baretta, le figlie Anna e Irene, il fratello e la sorella. In queste ore si stanno susseguendo i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. L'uomo lottava con una malattia incurabile, nelle ultime settimane il quadro clinico si è aggravato fino al decesso. La notizia della morte di Boccato si è sparsa rapidamente ad Adria nella giornata di ieri. Il commosso saluto della professoressa Marilena Aleotti: «Caro Gherardo, ti ho chiamato Gherr da subito. Sei stato sempre affettuoso e gentile con me. Dopo l'avviso di tua figlia, ho sentito un gran dolore in petto. Per te un pensiero d'affetto e gentilezza. Ora vola alto». Le parole di Elisa Tomaselli: «Gerry te ne sei andato lo stesso giorno di Piero Angela, intelligenze brillanti e sarcasmo ci abbandonano in massa non è un buon segno». E tante altre persone, sui social, gli hanno dedicato un ultimo saluto virtuale.