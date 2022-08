Ugo e Rina, una lunga vita d'amore insieme uccisi dal Covid a pochi giorni uno dall'altro

ROVIGO - Altre quattro vite che si sono spente a causa del Covid nell'ultimo scorcio di luglio. Un mese che in Polesine è stato segnato da ben 17 lutti ascrivibili al virus, fra i quali anche quello doppio, che ha visto interrompersi, ad una manciata di giorni l'una dall'altra, anche le esistenze parallele di una coppia di anziani, marito e moglie, uniti nella vita come nella morte quasi come gli sposi celebri della mitologia greca, Filemone e Bauci, che ottennero dagli dei di poter morire nello stesso momento. Si tratta di Mario Salvà, che tutti conoscevano come Ugo, che aveva 94 anni, e Rina Tomaini, che era più giovane di quattro anni ed era appena arrivata a 90 anni. Vivevano a Bosaro ed in paese erano una sorta di istituzione, anche se per cercar fortuna, negli anni 60 erano emigrati, in Svizzera, a Basilea, dove Ugo aveva lavorato come muratore e capomastro, fino a quando, cadendo in un cantiere, non riportò un grave infortunio. Tornati in Polesine, Ugo nei primi anni '70 fu tra i fondatori della Bosarese, della quale è stato anche a lungo presidente, contribuendo anche personalmente, vista la sua competenza, alla costruzione degli spogliatoi del campo che sorgeva proprio dietro casa sua. Rina era inferma da tempo, mentre già un paio di anni il marito aveva avuto dei problemi polmonari ed era stato ricoverato, ma si era subito ripreso. Il Covid, però, ha ghermito entrambi. Dividendoli solo per pochi giorni.

Bilancio pesante

Con il triste bilancio di 17 vittime, luglio supera di sei volte il numero di decessi Covid di giugno, appena 3, e sorpassa anche maggio, che aveva visto invece 16 polesani spegnersi a causa del virus. Dall'inizio dell'epidemia, nel febbraio 2020 i decessi addebitati al Covid in Polesine sono saliti a 793, mentre quelli dei soli primi sette mesi del 2022 a 210. Questo mentre ieri si sono registrati 206 nuovi contagi ed il numero di polesani con positività accertata in corso è sceso a 5.102, dopo aver toccato venerdì quota 5.148. Il numero di contagi accertati in tutto l'arco del mese di luglio è stato pari a 11.374, che significa una media di circa 367 nuovi casi al giorno, più di 15 ogni ora. Un ritmo elevato ed assolutamente inconsueto per quanto visto fino ad ora per la stagione estiva. Perché questa quinta ondata, che sembra finalmente aver imboccato la fase decrescente, ha smentito ogni luogo comune sulla stagionalità del virus.

Meno ricoverati

Dal punto di vista della situazione ospedaliera, cala, ma purtroppo è anche l'effetto dei decessi, il numero di ricoverati nelle strutture polesane, scesi a 40, 37 se si escludono i tre degenti dell'ospedale di comunità Covid di Trecenta, rispetto ai 55, 52 non contando i tre degenti dell'ospedale di comunità Covid di Trecenta. A Rovigo, dove non ci sono più pazienti Covid in area intensiva, ci sono ora 15 ricoverati, 14 sono nell'Area medica e semintensiva a Trecenta, 7 nell'Area medica Covid ad Adria. Per quanto riguarda le strutture private, resta solo un paziente in carico alla Casa di cura Città di Rovigo.