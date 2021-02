TAGLIO DI PO-PAPOZZE Due cognati morti nello spazio di poche ore. Profondo dolore ha suscitato nella comunità tagliolese la scomparsa del geometra Andrea Ortolan di 65 anni, deceduto giovedi 11 febbraio, all’ospedale di Cona dopo circa 40 giorni di ricovero ospedaliero, prima alla Casa di Cura “Madonna della salute” di Porto Viro e poi in quello ferrarese. Dopo aver vinto, alcuni anni fa, da una gravissima infezione per una puntura su una spiaggia nel Delta, non è riuscito a vincere un’improvvisa malattia manifestatasi nelle ultime festività natalizie. Ortolan lascia nel dolore la moglie Adriana, la figlia Angelica con Luca, i cognati Adriano, Giancarla con Ferruccio, il suocero Paolo, i nipoti Elena con Mattia, Alberto ed Edoardo. I funerali saranno martedì alle 15,30 nella chiesa parrocchiale del centro di Taglio di Po. Dopo la liturgia il feretro seguirà per la cremazione.

TECNICO COMUNALE

Andrea è stato per lunghi anni dirigente dell’Ufficio tecnico del comune di Papozze e nel corso degli anni collaborò con gli uffici tecnici dei comuni di Loreo, Porto Viro, Crespino e Guarda Veneta. Era una persona molto conosciuta, anche per essere stato l’unico figlio della titolare dello storico negozio di frutta e verdura “dalla Bruna”, in via Romea, adiacente al panificio “Girotti”. È stato un radioamatore molto attivo con il campo di attività sulla sponda dell’argine del Po in località Ca’ Zen e già presidente di un club locale, un grande appassionato di aeromodellismo ed un fan della saga videoludica “Fallout”. L’ex sindaco di Papozze, Dimer Antonio Manzolli, lo ricorda così: «È stato assunto dal comune di Papozze, quand’ero sindaco, mediante concorso pubblico ed è stato il primo tecnico comunale nella nostra pianta organica. Andrea era una brava persona, sempre disponibile anche al confronto sulle decisioni di carattere tecnico che interessavano il nostro Comune. La sua attività è sempre stata apprezzata dai nostri cittadini, sia per la sua professionalità che per le idee condivise dall’amministrazione comunale. Con lui abbiamo dato inizio all’attività della Protezione civile. Andrea, oltre ad essere un dipendente diligente, preciso ed onesto, per me e i miei concittadini è stato un vero amico».

IL COGNATO

Ieri c’è stata l’improvvisa scomparsa del cognato Adriano Boccato di 64 anni, pensionato del Consorzio agrario di Taglio di Po, trovato morto nella campagna di famiglia. Il suo cuore, probabilmente, non ha retto al dolore per la perdita del cognato. La salma è stata composta e portata dall’impresa funebre “Belluco” all’obitorio del camposanto di Porto Viro. I suoi funerali saranno concomitanti a quelli di Andrea.



