ADRIA - «Dovevamo volare in Sardegna, ad Alghero, tra pochi giorni. Era tutto pronto. Avevamo prenotato l'aereo e l'albergo. Avevamo già pianificato, per ottobre, uscite in Abruzzo ed Molise. Ora valuteremo il da farsi: se continuare o fermarci». La morte della regina Elisabetta II di Inghilterra mette per il momento in stand by l'avventura della sua sosia, made in Adria, Solidea Paggioro.

«Se decidessimo di fermarci - prosegue Mattia Mincuzzi, creatore di questa storia, capo delle guardie reali di Queen Solidea e portavoce del Gruppo Regina Adria - rimarrà una straordinaria esperienza. Abbiamo milioni di ricordi che porteremo per sempre nel cuore. In primis la lettera che ci arrivò da Buckingham Palace».

Sono state molte le tappe ed i luoghi visitati dalla regina polesana in sei anni. «Abbiamo incontrato - sottolinea Mincuzzi - con gioia, allegria ed entusiasmo fiumi di persone di tutto il mondo. Ci terrei particolarmente a ringraziare i tanti organizzatori e le diverse amministrazioni comunali di tutta Italia, dalla Sicilia al Trentino, che ci hanno accolto. Siamo stati anche in Inghilterra, Francia, Austria, Spagna ed a San Marino. Sono stati sei anni e mezzo di grandi soddisfazioni». Per Mincuzzi parlano i numeri ovvero le 116 uscite, le nove apparizioni televisive tra Rai1, Rai2, Canale 5 e La7 e le oltre 40 guardie di varie Regioni d'Italia che hanno scortato Solidea, sempre accompagnata da lui, ideatore di questa avventura, e dal suo braccio destro Roberto Spinello. «La storia - sottolinea - è iniziata l'8 maggio 2016 con la grandiosa festa dell'associazione Adria Nostra, un raduno di carrozze. Quando poi ci siamo presentati in piazza San Marco, in occasione del Carnevale di Venezia, sono iniziati ad arrivare i primi inviti da Rai e Mediaset». Con Paggioro, Mincuzzi e Spinello hanno fatto parte del gruppo il principe Filippo, Gino Trombini, Camilla interpretata da Paola Spinello e le altre guardie Sergio Pescara, Valeriano Cassetta, Enrico Ghiselli, Guido Ferro e decine di altri volontari. «Vogliamo ricordare soprattutto - conclude Mincuzzi - la nostra amata sarta, Amalia Tosi, scomparsa esattamente un anno fa. Ha cucito per Solidea oltre 30 tra tailleur e cappotti».