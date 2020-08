© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIESSO UMBERTIANO - Se ne è andato all'improvviso, nel sonno. Luigi Garbo, storico fornaio di 83 anni, è scomparso venerdì pomeriggio nell'abitazione a Fiesso Umbertiano, in via Chiavichetta, dove viveva da 23 anni con la moglie Elda Marangoni. A fare l'amara scoperta è stata proprio la moglie, da tutti conosciuta come Aldina, che verso alle 15 ha provato a svegliarlo, ma si è subito accorta che qualcosa non andava. Immediati i soccorsi, sul posto si sono precipitati 118 e Guardia medica, ma ormai non c'era più nulla da fare: il personale medico ha constatato il decesso dell'uomo, fatale un arresto cardiaco. Luigi Garbo soffriva di diabete e altri acciacchi, segni del tempo, che avevano compromesso le condizioni di salute del gigante buono, ma la sua scomparsa è stata un fulmine a ciel sereno per parenti, amici e compaesani.A SAN BELLINOOriginario di Badia Polesine, nato il 24 settembre 1936, Luigi Garbo si era trasferito a San Bellino nel 1948, assieme alla mamma Giovanna, al papà Pietro e al fratello Bruno. Il padre, Pietro, aveva scelto di aprire un panificio in pieno centro a San Bellino, il classico negozio di paese, a due passi da casa, entrato nel cuore della gente. Luigi aveva iniziato a lavorare da giovanissimo nel forno di famiglia in piazza Giovanni Tasso; imparò l'antica arte del fornaio, affinata negli anni, memorabili i biscotti, a Luigi piaceva sempre sperimentare nuove forme di panificazione.BUON CICLISTAGarbo era appassionato di ciclismo e aveva militato, con discreti risultati, al Gran Premio Martiri della Libertà, la tradizionale corsa di San Bellino, riservata alle giovani promesse della bicicletta, che si è sempre svolta in paese nel lunedì di Pasquetta. Dovette accantonare l'amore per le due ruote perché, come confidava agli amici, è troppo faticoso lavorare di notte e poi allenarsi di giorno in bicicletta. A fine anni Cinquanta, Luigi Garbo ha conosciuto Elda Marangoni, la donna della sua vita. La coppia è convolata a nozze l'8 aprile 1961 e ha avuto tre figli: Riccardo, Paolo e Debora.R.R.