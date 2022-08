Addio a Franca Paganini, se n'è andata la storica maestra del paese

FICAROLO - La storica maestra del paese se n'è andata. Ficarolo è in lutto per la morte di Franca Paganini, che si è spenta giovedì all'età di 94 anni. Originaria della provincia di Mantova, il padre Ugo aveva ricoperto il ruolo di sindaco a Felonica, si era trasferita nel Ferrarese e nel Mantovano. In seguito, si era stabilita a Ficarolo, assieme al marito Vaifro. La signora Paganini aveva lavorato come maestra dapprima agli Istituti Polesani, poi nella scuola di Vegri (frazione) e infine nel centro del paese rivierasco. Ha cresciuto generazioni di bimbi e i vecchi alunni non hanno dimenticato, ad esempio, le gite in bicicletta a Stellata e Quatrelle. Tra le passioni dell'insegnante la musica lirica, la natura e il mare. Franca Paganini lascia il figlio Andrea e la nipote Laura Cestari, consigliere regionale, che l'ha ricordata sui social con queste belle parole: «Ciao nonna, mi hai insegnato tutto. L'alfabeto, i numeri e la tenacia nel cercare di essere ogni giorno migliore. Mi hai illuminato la strada quando il buio mi faceva paura e mi hai presa in braccio come nessuno avrebbe potuto fare. Profumavi sempre di borotalco e quel profumo me lo porterò dietro fino a quando non ci saluteremo di nuovo. Saluta il nonno e ricordagli che qui il mondo è più bello perché ci siete stati voi».

I funerali della storica maestra si svolgerà stamane, martedì, alle 10, a Ficarolo, nella chiesa arcipretale di Sant'Antonino Martire. Dopo la funzione religiosa, la salma verrà accompagnata al cimitero locale.