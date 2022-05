Donna morta in casa con una ferita d'arma da fuoco: i vicini sentono lo sparo e lanciano l'allarme, ma è inutile

ROVIGO - Una donna di circa 50 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Alfano, una palazzina di tre piani nel quartiere San Pio X. A dare l’allarme i vicini di casa, oggi 2 maggio in tarda mattinata, dopo avere udito un rumore simile a quello di uno sparo. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine. Una volta all’interno dell’appartamento hanno trovato il corpo della donna senza vita con una ferita da arma da fuoco. Non è ancora chiaro se sia suicidio o omicidio. Al lavoro anche gli investigatori della Squadra mobile assieme alla Scientifica.