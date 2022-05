ROVIGO - Sembrano non esserci dubbi sulla tragica morte della 49enne di San Pio X, il cui corpo è stato rinvenuto, lunedì mattina, nell’abitazione di via Alfano , dove viveva co n i l compagno. La donna, casalinga, avrebbe usato la pistola che l’uomo deteneva legalmente in casa , per togliersi la vita. Ieri mattina la Procura ha disposto l’ispezione esterna , ma tutti gli elementi finora raccolti dagli inquirenti porterebbero al gesto estremo.

A trovare il cadavere della 49enne era stato il compagno, pensionato, rientrato a casa dopo essere uscito in mattinata per delle commissioni. I vicini di casa, alcuni dei quali avevano spiegato di avere sentito un rumore d’arma da fuoco provenire dalla palazzina di tre piani dove la coppia viveva dal 2018, avevano subito allertato le forze dell’ordine. Le Volanti della Polizia e medici del Suem, una volta entrati in casa della donna, non avevano potuto fare altro che constatarne la morte. In via Alfano, per tutto il pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica avevano cercato di ricostruire l’accaduto. Tra le ipotesi iniziali al vaglio quella che qualcuno fosse entrato nell’abitazione oppure anche che la donna avesse, per qualche motivo, maneggiato l’arma e fosse partito accidentalmente un colpo. Le indagini, col passare delle ore, hanno portato ad avallare l’ipotesi del gesto estremo volontario.

« Era una coppia tranquilla, la si vedeva poco in giro - ha spiegato una vicina - ogni tanto la donna passava in auto e la salutavo. Mi dispiace davvero tanto ».«Quella mattina nella palazzina non c’era quasi nessuno in casa - aveva aggiunto un condomin o - eravamo tutti al lavoro. C’era solo un’anziana che però avrebbe spiegato di non avere avvertito rumori strani perché aveva la televisione con il volume alto » .