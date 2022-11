ADRIA - Il suo cuore ha smesso di battere a soli 44 anni: dopo una vita contrassegnata da una malattia che ha segnato la maggior parte della sua giovane e breve esistenza, è mancata Arianna Bissacco. Le sue condizioni di salute erano si erano aggravate negli ultimi mesi tanto che non usciva quasi più di casa. Lascia la mamma Sonia Cominato con Andrea, ed il compagno Mirco. La famiglia Bissacco è molto conosciuta in città per aver gestito fino a pochi anni orsono una rinomata macelleria in corso Vittorio Emanuele II. Anche il ramo materno è molto noto per la sua importante presenza nel comparto dell'imprenditoria agricola. I funerali della sfortunata giovane saranno celebrati sabato 5 novembre alle 10, 30 nella cattedrale di San Pietro e Paolo. Dopo le esequie la salma sarà tumulata nel cimitero cittadino. Molteplici le attestazioni di cordoglio che stanno giungendo ai suoi familiari in queste ore soprattutto da parte del tessuto associativo e commerciale adriese.