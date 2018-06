di Marcello Bardini

BERGANTINO - Il giorno dopo, la notizia della morte a 26 anni di Alice Signorini continua a lasciare sgomenti. Perché Alice era una ragazza a cui era impossibile non volere bene, che aveva sempre una buona parola per tutti ed era prodiga di consigli, con la gentilezza che la contraddistingueva.Eppure,- una battaglia iniziata sei anni prima -, un male di cui si parla ancora troppo poco. Alice è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco, nel suo appartamento di Legnago, in via Matteotti, l'altra mattina alle 8. A dare l'allarme era stata sua zia Donatella, che la aspettava per la colazione e, non vendendola arrivare, aveva allertato i soccorsi. Donatella è la sorella di Paolo, padre di Alice, venuto a mancare qualche anno fa, come la moglie Angelica Vicentini.