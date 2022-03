Carla si spegne a 65 anni dopo lunga malattia: nota erborista, la sua famiglia gestì la cinesala

PORTO TOLLE - Oggi pomeriggio, nella chiesa Sacro cuore di Gesù di Ca' Tiepolo, Porto Tolle, sarà dato l'ultimo saluto a Carla Giardini, 65 anni, spentasi dopo una lunga malattia. La donna era molto nota dell'estremo Delta non solo perché fino a qualche anno fa aveva gestito l'erboristeria del paese, ma anche perché era la figlia di Virgilio e Teresa Giardini i proprietari dell'ultimo storico cinema portotollese.

Il padre, che era originario di Codigoro, dopo aver lavorato per lo zuccherificio, aveva infatti gestito il cinema Moderna e il dancing Settimo Cielo a Scardovari, oltre al cinema Centrale di Ca' Tiepolo, che ha chiuso i battenti più di 30 anni fa. Chi ha buona memoria da quelle parti ricorda come alla cassa del Centrale accanto a mamma Teresa ci fosse spesso una Carla bambina con il fratello Giuliano.

COMUNITÀ IN LUTTO

Una volta cresciuta la signora Giardini si è innamorata e unita in matrimonio con Alessandro Bertaglia, dipendente dell'allora Centrale Enel di Polesine Camerini che con la pensione si è impegnato nel volontariato che lo vede ora come presidente della locale sezione Anteas. Dal loro amore sono nati 3 figli: Paolo, Alberto e Andrea.

Il primogenito è un calciatore molto apprezzato che dopo aver indossato la casacca del Delta Porto Tolle è attualmente capitano del Polesine Camerini, società che ha espresso da subito il cordoglio per la perdita che ha colpito il proprio giocatore. Carla è descritta dai compaesani come una donna forte e serena, mamma e moglie amorevole, cordiale e disponibile. Una volta celebrate le esequie il feretro proseguirà per la cremazione.