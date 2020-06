Beba dimessa dall'ospedale morta a 10 mesi: chiarezza dall'autopsia. Nel mirino i tagli alla sanità

CASTELNOVO BARIANO/LEGNAGO - La comunità del paese di Castelnovo Bariano si stringe attorno alla famiglia della piccola Ashley Mary Beba Prini, la bimba spentasi domenica tra le braccia dei genitori. Amarezza e incredulità hanno fatto seguito alla notizia del decesso della piccola di neppure un anno, morta lo scorso fine settimana dopo che era tornata a casa dall'ospedale di Legnago, in provincia di Verona.

LE INDAGINI

In attesa che le indagini facciano il loro corso, chiarendo cosa abbia portato alla morte della piccola, valutando sulla base dei riscontri dell'autopsia l'eventuale sussistenza di profili di colpa medica nella visita all'ospedale di Legnago e nelle conseguenti dimissioni con una diagnosi di gastroenterite a meno di 24 ore dal suo decesso. Al momento la Procura di Verona ha iscritto nel registro degli indagati, per l'ipotesi di reato di omicidio colposo, il medico che ha firmato le dimissioni.

LA VICINANZA DEL SINDACO

In queste ore la famiglia resta chiusa nel proprio dolore, sorretta anche dalla vicinanza delle istituzioni cittadine che non hanno fatto mancare la loro solidarietà.

«Ho sentito il padre della piccola - racconta il sindaco di Castelnovo Bariano Massimo Biancardi - la famiglia è sconvolta per quanto accaduto ed è più che comprensibile la fatica di accettare una tale disgrazia. In questo momento il nostro pensiero va a loro, sono distrutti da un dolore incredibile. Stiamo cercando di offrire tutto il supporto psicologico possibile in queste ore, anche come amministrazione, senza far mancare tutta la vicinanza del caso, garantendo il rispetto del dolore e della privacy dopo questa tragedia».



Tanta la commozione suscitata dalla tragedia. Sui social, nelle ultime ore, sulle pagine dedicate al paese di Castelnovo Bariano, in tanti hanno voluto lasciare un pensiero di vicinanza per i famigliari della piccola ed esprimere il personale cordoglio per la morte della bimba che avrebbe compiuto un anno a luglio. Nel frattempo, ci si interroga su una morte incomprensibile che ha sconvolto l'intera comunità altopolesana.La morte di Ashley Mary ha aperto una voragine di dolore nella sua famiglia e il decesso porta con sé una serie di domande a cui trovare risposta.Già il giorno prima della morte la bimba stava male e i genitori l'avevanodel Mater Salutis di Legnago. In seguito alla visita dei sanitari, da quanto si apprende, era però stata dimessa con una diagnosi di gastroenterite. Nella mattinata di domenica però, il peggioramento e la morte improvvisa con la tragedia che si è consumata intorno alle 12,30.

I SOCCORSI

Drammatico l'intervento del Suem che è arrivato a casa della famiglia con l'ambulanza, ma quando i sanitari sono giunti purtroppo non c'era già nulla da fare. Il Suem ha allertato i carabinieri della compagnia di Castelmassa che hanno seguito la famiglia e raccolto le prime informazioni.

Il padre della piccola lavora in una ditta di servizi cimiteriali ed è conosciuto da tutti come una brava persona e un lavoratore impegnato. Ora si dovranno valutare le cause della morte anche in rispetto alle cure e alla diagnosi effettuate. Intanto, la procura di Verona ha aperto un fascicolo, si sta indagando sulle ragioni del decesso: ovvero se vi sia una responsabilità sanitaria o altre cause, anche congenite. Per questo, potrebbe essere decisiva l'autopsia.

«SANITÀ RIDIMENSIONATA»

Intanto la consigliera regionale Patrizia Bartelle di Italia in Comune ha presentato un'interrogazione alla Giunta regionale, chiedendo spiegazioni politiche e amministrative in campo sanitario: «Il Basso Veronese e l’Alto Polesine, sin dal 2013, sono stati protagonisti assoluti nel processo di ridimensionamento della sanità veneta sia per tagli di posti letto che per servizi offerti. Gli ospedali Legnago, Trecenta e Adria sono tra quelli maggiormente interessati dai tagli su base regionale. Per questo ho depositato una interrogazione in Regione per sapere se i reparti di ostetricia-ginecologia e pediatria dell’ospedale di Legnago siano adeguati alle esigenze territoriali e parametrati al bacino d’utenza che non è solo veronese. Mi attendo risposte immediate anziché i consueti tempi biblici perché i cittadini pretendono spiegazioni certe e non vuoti giri di parole. Infatti, dopo la chiusura dei reparti di pediatria e ginecologia presso l’ospedale di Trecenta, va da sé che l’utenza si possa spostare anche verso Legnago».

