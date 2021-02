Addio ad Angela, una vita spesa per aiutare le donne vittime di violenze e pregiudizi

ROVIGO - «Angela Romanin non c'è più. Da sempre impegnata nel formare gli operatori dei centri d'accoglienza e anima della Casa delle donne di Bologna. Una vita impegnata contro i pregiudizi e la violenza di genere. Ci mancherà». Questo messaggio, dei deputati del Pd, è solo uno fra le centinaia che hanno salutato con dolore la scomparsa improvvisa, a 67 anni, di un punto di riferimento nazionale, ma non solo, sul tema della violenza di genere, presidente del Coordinamento dei Centri antiviolenza dell'Emilia-Romagna e anima della Casa delle donne di Bologna. Proprio a Bologna viveva dai tempi dell'università, dopo la maturità al classico Celio nel 1976. Perché Angela è nata e cresciuta a Rovigo, sorella di Guido Romanin già capogruppo dei Verdi a Palazzo Nodari, nonché di Lucio, professionista cittadino.

APPROFONDIMENTI MIRA Febbre alta e dolori: pensava fosse Covid, ma per Grazia il responso...

«Forse non lo sapete - sottolinea l'ex assessore rodigino alle Pari opportunità Bruna Giovanna Pineda - ma se abbiamo a Rovigo il Centro antiviolenza lo dobbiamo a donne come Angela. Grazie di cuore per quello che ha fatto per noi, un abbraccio alla sua famiglia». Oltre ai fratelli e agli innumerevoli amici lascia il compagno di vita, Francesco, e i figli. La sua militanza femminista, fin dai tempi dell'università, con una laurea in Storia contemporanea su Alessandra Kollontaj: una rilettura nella prospettiva del femminismo materialista, dopo un'iniziale parentesi come professoressa di Lettere alle superiori, l'ha portata nel mondo dell'associazionismo e del volontariato. E nel 1993 alla Casa delle donne, in un ultraventennale impegno che l'ha portata a divenire formatrice, in Italia e all'estero, nel contrasto alle violenze di genere.

F.Cam.

Ultimo aggiornamento: 11:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA