ROVIGO - Incidente tragico alle due di notte del 16 settembre:, 34 anni,, è morto in seguito alla caduta nelle acque dell'Adigetto con la propria auto.L'uomo stava percorrendo via Ponte dei Forti, la strada che dal quartiere di San Pio X va verso la frazione di Roverdicrè, quando si è consumata la tragedia. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, con polizia, vigili del fuoco e Suem. Il personale medico del 118 è riuscito a rianimare il fotografo, trasportato poi in ospedale. Tuttavia, poco dopo è sopraggiunto un arresto cardiaco che ha spezzato la vita del 34enne.