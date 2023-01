ROVIGO - Era convinto di farla franca il ladro che, sabato sera, ha rubato un monopattino parcheggiato nel cortile di un'abitazione in via Monte Grappa, nel quartiere Tassina. Peccato, però, che a immortalare il colpo ci sia stata la telecamera di video sorveglianza dell'abitazione. Poche ore dopo, le immagini del singolare furto sono state infatti postate dal proprietario su Facebook facendo, in velocità, il giro della città. Alcuni cittadini avrebbero infatti riconosciuto il ladro e segnalato subito al proprietario del monopattino.



LA TESTIMONIANZA

«Sabato sera mio figlio ha parcheggiato in cortile il suo monopattino - racconta l'uomo -, l'allarme perimetrale non era ancora acceso, in quanto la mia compagna aveva appena portato fuori il cane. Avevamo avuto degli amici a cena. Eravamo tutti in casa. Una volta, però, uscito per chiudere gli infissi ho notato che mancava il monopattino. Non ho esitato un attimo. Abbiamo visionato le immagini di videosorveglianza e abbiamo capito che un ladro aveva visitato la nostra abitazione». Nei video si vede chiaramente che una persona scavalca il cancello e si introduce nel cortile, afferra il monopattino e scappa con il mezzo rubato. Il proprietario decide, però, di postare le immagine sui Social offrendo una ricompensa di 100 euro per chi lo avesse aiutato a recuperare il monopattino del figlio del valore di circa 500 euro.



SEGNALAZIONI

«Nel giro di poche ore il post ha avuto centinaia di condivisioni, in molti mi hanno raccontato di essere stati vittime di furti simili. Altri, invece, hanno riconosciuto il ladro e mi hanno fornito indicazioni in merito alla sua possibile identità. Ora sporgerò denuncia in questura e si apriranno, presumo, le indagini. Temo che non troverò più il monopattino di mio figlio, un mezzo veramente utile per spostarsi in città, in genere li vendono subito, c'è infatti un mercato nero anche a Rovigo tra bici e monopattino rubati che poi finiscono in altre città. Ma spero almeno venga individuato questo personaggio che non ci ha pensato un attimo ad entrare nella nostra proprietà per rubare».