«Mia moglie fa sesso col prete», e la satira di Maurizio Crozza "punge" ancora Rovigo /Video

di Roberta Merlin

ROVIGO - La storia del marito rodigino tradito dalla moglie con il parroco di un paesino della provincia divide e fa discutere, non solo in mondo dei fedeli, ma anche quello della satira.L'altra sera, sul Nove nei panni del direttore del quotidiano Libero Vittorio Feltri ha infatti citato, con pungente ironia, il Twitter che lo stesso Feltri aveva scritto, pochi giorni prima, commentando la vicenda del marito rodigino tradito. «L'8 marzo le donne escono, si ubriacano, si drogano, si vestono da bagasce - ha detto Crozza nei panni di Feltri - e poi molestano i preti, come è successo a Rovigo dove una moglie ha fatto sesso con un sacerdote e il marito ha chiesto alla Chiesa di rimuovere il parroco. Ma si può?».E Feltri/Crozza continua: «Invece di rimuovere il prete, avrei rimosso la moglie. Anzi. Non avrei creato la donna, tagliando così almeno l'80 per cento problemi all'umanità». L'ironia pungente dei Fratelli di Crozza arriva così ancora a toccare il Polesine, traendo però spunto da una reale affermazione del direttore di Libero...