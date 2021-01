Molestie alla borsista, medico condannato per violenza sessuale

ROVIGO - Un medico di Monselice, Domenico Rubello, 59 anni, è stato condannato oggi con rito abbreviato a un anno e 2 mesi - pena sospesa - per violenza sessuale dal Tribunale di Rovigo, con provvisionale immediatamente esecutiva di 3.000 euro nei confronti della vittima e risarcimenti a vittima e Azienda sanitaria rodigina, da stabilire in un processo civile a parte.

Nel suo ruolo di direttore della Medicina nucleare dell'ospedale di Rovigo, Rubello era accusato di aver molestato una borsista nell'agosto 2013, con la scusa di metterle a posto il camice. E' la seconda condanna in pochi giorni per Rubello, dopo quella dello scorso 11 gennaio, a 2 anni e 6 mesi, per induzione indebita a promettere utilità. Secondo l'accusa, nel 2014 avrebbe fatto intendere alla donna che avrebbe avuto "un occhio di riguardo" per lei al concorso per l'assunzione in cambio di prestazioni a sfondo sessuale. Altro episodio nel febbraio 2015, nei confronti di una studentessa.

Ultimo aggiornamento: 21:07

