ROVIGO - Il polesano Carlo Maria Spadon, alias Carlo Maria “Splash” secondo il brand di moda che ha avviato, appena 20enne, nel giugno 2009, è il vincitore del Premio speciale per l’imprenditoria giovanile assegnato dal Cna day 2022, l’iniziativa dedicata ai migliori artigiani nel territorio di Padova e Rovigo, svoltasi al Centro culturale Altinate San Gaetano a Padova. Figlio di imprenditori e diplomato al liceo artistico, dopo il diploma per realizzare il suo sogno di “fare impresa” ha iniziato il percorso formativo direttamente sul campo della manifattura e lavorazione del tessuto, per interagire con l’artigianalità e scoprire le materie prime da lavorare. «Partendo da autodidatta e con la caparbietà e forza di volontà per affinare e migliorare il mio percorso - racconta Spadon - in questo modo ho alimentato e gettato le basi di partenza: la scelta della materia prima e della sua lavorazione sono stati i passaggi più importanti per comprendere questa professione».

Splash all’inizio realizzava abbigliamento pret-à-porter per uomo e donna in due stagioni annuali, «e dopo un periodo di circa 5 anni, strutturali per comprendere al meglio i settori della modellistica, del taglio e della confezione di ogni singolo capo, iniziai il mio percorso sulla distribuzione e vendita all’ingrosso presso negozi multimarca, cercando di puntare alle migliori piazze d’Italia».



FEDERICA PELLEGRINI TESTIMONIAL



«Senza alcun tipo di studio inerente al settore moda e commercio al dettaglio - continua Spadon - abbiamo inaugurato a Ferrara e a Verona due temporary store, della durata di un anno, per promuovere il marchio, e testare il prodotto sul campo. Tutto ciò ha avuto un ruolo chiave, per il nostro percorso pubblicitario e di testimonial come l'ex campionessa Federica Pellegrini, conosciuta a Verona e attualmente testimone sui social del brand, e Rocco Hunt, che nel 2014 a Sanremo ha vinto la sezione Nuove proposte, e che sul palco ha indossato uno dei nostri capi simbolo di quella stagione».



SARTORIA SU MISURA



Come ha sviluppato Splash? «In un mercato fortemente saturo come il settore moda, il nostro punto di forza negli ultimi anni è stato saper diversificare il prodotto all’interno del brand, con risorse e investimenti sullo sviluppo di una linea parallela, dedicata a realizzare capi su misura e personalizzati. Così la ricerca e la proposta che offriamo, è stata introdotta nei nostri negozi affiliati in Italia: si parte dalla scelta della materia prima, e si arriva al prodotto finito. Un servizio di sartoria privato, che seguo personalmente con il cliente, dedicando tutte le nostre competenze per realizzare il capo su misura: è una nuova frontiera della sartoria, molto più snella, informale, giovane».

E davanti alla pandemia come avete reagito? «Grazie alla costante ricerca e aggiornamento della vendita online, abbiamo avuto modo di instaurare e affrontare un nuovo business nel periodo del lockdown: produrre mascherine protettive in tessuto, lavabili fino a 5 volte. Questo ci ha permesso di lavorare e di fondare sinergie con collaboratori di produzione a livello sanitario, utilizzando materiale con fibre al 100 per cento naturali, e dando ampio spazio anche al settore del riciclo».



TUTTO ITALIANO



La sede di Splash, a Pontecchio Polesine, è la base operativa con lo showroom e gli uffici, più una sala dedicata al taglio e alla confezione: la manifattura è da sempre al 100 per cento italiana, e lavora e collabora con fornitori e professionisti del settore in Veneto ed Emilia-Romagna. «Oggi, dopo 12 anni dalla fondazione distribuiamo direttamente il prodotto Splash e abbiamo raggiunto un equilibrio di produzione e vendita al dettaglio e ingrosso. Da poco, inoltre, abbiamo riconsolidato una forte sinergia e collaborazione lavorativa con Diego Dalla Palma, il noto makeup artist, partecipando come stylist al suo programma televisivo in Rai “Caro Diego 2”».