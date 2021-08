Finale di Mister Italia Veneto, vince un 22enne friulano Foto

ROVIGO - Rosolina Mare ha fatto da scenario all'elezione di Mister Italia per la tappa del Veneto, ma ha vinto un friulano, il 22enne Aliosha Coppola residente in provincia di Pordenone, a Budoia. In gara erano in 16. L'evento è stato organizzata dalla Pro Loco e dall'Associazione Oltre il Rock e si è tenuta in Piazzale Europa.

Aliosha, neo Mister Italia Veneto, è alto 1.93, ha 22 anni, è del segno dell'Ariete, capelli e occhi castani, lavora come pizzaiolo. Si definisce ambizioso, testardo e determinato, aspira a diventare un modello professionista; ha giocato a calcio, il suo idolo è Ronaldo.

Mister Italia, finalissima a Lignano Sabbiadoro a settembre, è un concorso collegato a Mister Mondo, Mister Universo, Mister International. A Rosolina ha assegnato altri riconoscimenti.

GLI ALTRI PREMIATI

Mister Alpe Adria è stato eletto Vicente Pesce, 18 enne di Cappelletta di Noale (Ve), che ha scelto tre aggettivi per presentarsi: estroverso, gentile e ambizioso.

Queste le altre fasce : mister Eleganza Samuele Maniero 21 anni di Legnaro (Pd); mister Cinema Edoardo Bruseghin 20 anni di Albignasego (Pd); mister Fitness Michele Parolin 30 anni di Cittadella (Pd); mister Boy Italia Ismail Ramsi di Tarcento (Ud), 19 anni, di origini marocchine, in Italia da 13; mister #Millennial Gabriele Albanese, anni 29 di Trevignano (Tv).

A condurre la serata Laura Zambelli che, ha presentare i concorrenti e intervistato gli ospiti. Sul palco sono salite anche le atlete del Project Star Volley che negli anni ha conquistato 14 titoli di campione provinciale giovanile o di Prima Divisione. Un altro ospite molto applaudito è stato Dennis Bergamin, modello che ha sfilato per importanti brand ed è stato corteggiatore e protagonista in vari ruoli a Uomini e Donne, Ciao Darwin e Love Island.

