Miss Venice Beach: ultima tappa venerdì 6 agosto a Rosolina Mare

ROSOLINA - La città di Rosolina grazie al Comune e alla Pro Loco non salta mai un appuntamento con la fiera della bellezza e della promozione del territorio, da 11 edizioni sempre presente per chiudere alla grande il tour di MissVeniceBeach.

Confermata per venerdi 6 agosto alle 21.00 in piazzale Europa l’ultima tappa di selezione che vede 15 incredibili contendenti sfidarsi sul palco per aggiudicarsi uno dei 5 lascia passare per la finale del 17 Settembre al Mosella Suite Hotel un reality di 5 giorni che vedrà le concorrenti crescere, imparare e prendere fiducia in se stesse.

Alle redini della manifestazione la bravissima show girl veneziana Elisa Bagordo affiancata sul palco e dietro le quinte da un team affiatato composto dalle miss in carica elette nella passata edizione ognuna con un suo compito ben preciso, la madrina in carica Susanna Milosavljevic, l’etoile del tour Camilla Baldini, la miss social Anastasia Nicoletti, e nel villaggio delle miss Marzia Colonna per Sigillo Italiano e Greta Vanin testimonial Campello Motors.

La kermesse che da 11 anni si rinnova sulle spiagge del Veneto, ha superato le 100 ragazze iscritte anche in questa edizione e si conferma ad ogni tappa un evento ricco che coinvolge un gran pubblico grazie al suo format unico e particolare che promuove il territorio e le sue aziende in connubio perfetto tra loro e la bellezza a 360 gradi; una serata dove non mancheranno i colpi di scena, tre le sfide in gioco quella della bellezza con le miss, la prova cantanti e il contest fotografico che vede protagonisti Narciso Laurenti di Porto Viro e Stefano Spano di Adria, chi si aggiudicherà il titolo di miglior scatto!

La manifestazione come da tradizione inizia con lo show cooking presentato dalla patronne del concorso Elisa Bagordo che non perde occasione per promuovere a far conoscere i prodotti certificati Italiani sinonimo di qualità e bontà con la carne certificata Consorzio Sigillo Italiano e i buoni del mare Coraya a pesca MSC che hanno deliziato gli ospiti grazie alle degustazioni gratuite offerte ai presenti; ad aprire la scena le vetture del parco auto di Campello Motors e le coreografie firmate dalla coreografa Sara Giurin.

Una giuria selezionata si baserà su 3 criteri per votare le miss in gara ovvero: Presentazione e primo impatto, prova di portamento e posa fotografica; le concorrenti sfileranno con aziende esclusivamente made in Italy da prima con gli abiti eleganti e senza tempo della moda 120%Lino, poi con i bikini di Gelee Beachwear e per finire con i preziosi di Pupillo Gioielli distribuiti da Benetti Group.

Per chi se lo fosse perso l’evento è visibile a tutti grazie sulla pagina facebook di Gidiferro Team e streaming sul sito dedicato al concorso, da non perdere tutti i giorni i daytime su radio Wow ore 20 per conoscere in anticipo e al meglio tutte le concorrenti della prossima tappa, il video più simpatico darà 3 voti extra alla miss nella classifica finale.

Per partecipare alle tappe successive basta iscriversi gratuitamente sul sito: www.missvenicebeach.net