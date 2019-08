di Luca Crepaldi

ROSOLINA AMRE (ROVIGO) - L'ultima tappa del concorso di bellezza e talento, Miss Venice Beach si è svolta adi fronte a migliaia di persone: per lei un ritorno sulle spiagge del Delta perché aveva già partecipato all'evento tre anni fa. Non entra invece nelle cinque fasce che danno accesso alla finale di Venezia l'8 di settembre a Ca' Vendramin Calergi, la polesana di Rosolina Carola Dall'Acqua, ritenterà, le qualità ci sono. Giulia Gioia, Miss Bagghy, con la sua brillantezza ed energia è la vincitrice ideale del concorso, dinamico e alla ricerca di talenti, visto che, oltre a lavorare nell'alta moda, ha fatto balletto per tanti anni e stupisce il pubblico danzando sulle note de Notre dame de Paris.