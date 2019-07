Miss Mamma Italiana, in passerella a 50 anni con famiglia al seguito /Tutto l'elenco delle 40 candidate

di Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono arrivate ieri pomeriggio, più battagliere e combattive che mai, le 40 mamme, che questa sera, alle 20.30, nell'arena spettacoli, allestita al campo sportivo di Frassinelle Polesine, in occasione dell'11. Festa della Bondola, si sfideranno per il titolo di Miss Mamma Italiana Gold.Questo l'elenco completo di tutte le partecipanti alla serata odierna, che in caso di maltempo si terrà nel teatro del popolo, presentata da Paolo Teti e dalla stupenda Elena Venere:Raffaella Ballarin, 53 anni di, insegnante di scuola guida, mamma di Simone;Manuela Callegari, 55 anni di, assistente di studio, mamma di Andrea e Alice;Erica Zennaro, 47 anni di Venezia, casalinga, mamma di Asia, Elias, Gabriel;Milena Scauzzi, 47 anni di Ancona, docente di scuola primaria, mamma di Ivan e Maria Sole;Sandra Damiano 54 anni di Latina, infermiera, mamma di Federica e Luca;Daniela Tiraboschi, 51 anni di Roma, operatrice shiatsu, mamma di Lorenzo, Mattia, Leonardo;Agnese Vitali, 46 anni di Macerata, colf, mamma di Federica e Ludovica;Carmelina Franciella, 52 anni di Roma, insegnante, mamma di Jessica e Cristian;Sabrina Brun, 46 anni di Roma, strumentista di sala operatoria, mamma di Lorenzo e Arianna;Maria Antonietta Terranova, 47 anni di Roma, hostess, mamma di Cristian e Maria Vittoria;Paola Mattacchione, 55 anni di Frosinone, impiegata comunale, mamma di Martina; Roberta Colulli, 51 anni di Lecce, assistente di studio dentistico, mamma di Manuel e Marco; Giuseppina Cenfionze, 48 anni di Lecce, consulente aziendale, mamma di Andrea e Ismaele; Roxana Began, 50 anni di, contabile, mamma di Emma e Adina; Roberta Maria Rosa Ferrarese, 50 anni di Alessandria, docente di scuola secondaria di primo grado, mamma di Leonardo e Filippo; Rossella Zampaglione, 55 anni di Torino, agente di sicurezza, mamma di Samuele e Rebecca; Anna Masullo, 53 anni di Milano, segretaria, mamma di Gianluca, Alessio, Nicholas;Elisabetta Mantia, 52 anni di Milano, responsabile amministrativa, mamma di Nicolò;Olga Osadchaza, 53 anni di Cagliari, casalinga, mamma di Igor;Daniela Murru, 49 anni di Cagliari, informatrice scientifica, mamma di Beatrice e Gabriele; Cathia Sieri, 46 anni di Sud Sardegna, operatrice socio sanitaria, mamma di Davide e Giorgia;Romina Migliarini, 46 anni di Rimini, collezionista di abiti da sposa, mamma di Mattia e Yuri; Loredana Pini, 50anni di Sondrio, estetista, mamma di Cinzia e Denise;Isabella Cornacchia, 53 anni di Bologna, imprenditrice, mamma di Giada e Giulia;Tatiana Paffumi, 46 anni diparrucchiera, mamma di Luca; Valeria Fontana, 47 anni di Vicenza, insegnante di danza e fitness, mamma di Leonardo e Beatrice;Barbara Pelizzari, 50 anni di Vicenza, broker di assicurazione, mamma di Nicole e Lorenzo; Tina Giunta, 52 anni di Monza, figurante - comparsa, mamma di Cristian, Rossella, Elisa;Monica Brocca, 46 anni di Monza, operatrice socio sanitaria, mamma di Alessandro e Denise;Chiara Didonato, 46 anni di Firenze, casalinga, mamma di Alessia e Alberto;Carmela Di Giacomo, 47 anni di Ferrara, casalinga, mamma di Vincenzo, Marco, Marika, Ilenia; Enrica Bonamici, 52 anni di Porto Viro, estetista, mamma di Sebastiano;Roberta Zuccon, 49 anni di, casalinga, mamma di Denise, Thomas, Anna Laura; Barbara D'Alicandri, 46 anni di Como, fiorista, mamma di Martina e Mattia;Rosy Pozzato Pasotti, 53 anni di Padova, imprenditrice, mamma di Davide e Francesca; Gisella Damese, 52 anni di Forlì, docente di scuola superiore, mamma di Clara;Silvana Pagani Giglio, 52 anni di Lugano, consulente amministrativa, mamma di Jhonny, Jessica, Julia, Jordan.