Martedì l'addio a Miriam e Manuel, morti nello schianto contro un albero

OCCHIOBELLO -SALARA - Si terranno martedì, alle 15, al palazzetto dello sport di Vigarano Mainarda (Ferrara) i funerali di Manuel Signorini e Miriam Berselli, i due giovani morti nella notte tra venerdì e sabato scorsi in un pauroso incidente contro un platano mentre ritornavano a casa dopo aver partecipato a una festa alla discoteca Usbar. Erano tutti amici e colleghi all'Iper Tosano di Ferrara.Oggi pomeriggio, invece, alle 15.30 a Santa Maria Maddalena, sarà il giorno dell'addio al terzo giovane vittima dello schianto, il 28enne Giulio Nali, appassionato di calcio e molto noto sia nel Polesine che nel Ferrarese per aver militato in diverse società di calcio locali. Giulio aveva vestito le maglie della Bondenese e del Barco nel ferrarese, ma anche quella del Canaro.