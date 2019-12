Trovato morto in casa l'ex professionista di Porto Viro Mirco Crepaldi

PORTO VIRO - Ucciso da un malore improvviso dentro casa. Così oggi pomeriggio se n'è andato per sempre Mirco Crepaldi, ex ciclista professionista di Porto Viro, una carriera eccellente nelle due ruote negli anni Novanta e successivamente approdato alla gestione di locali pubblici nel suo paese.



A trovarlo senza vita, oggi pomeriggio nella casa di Donada in via Quiattro Novembre, è stata la madre, con cui viveva. Mirco lascia un fratello e una sorella. Il padre è mancato un paio d'anni fa.



In carriera ha partecipato a un Giro d’Italia (1997, 79°), quattro Tour de France (dal ’97 al 2000) e due Vuelta (nel ’95 e nel ’98). Il suo miglior piazzamento è stato un 9° posto alla HewCyclassics di Amburgo.



Ancora ignote le cause del decesso: a nulla sono valse le manovre disperate di rianimazione praticate sul posto dagli operatori del Suem 118, allertati dai familiari dell'ex ciclista. In lutto il mondo del ciclismo polesano, che ricorda Crepaldi come uno degli atleti più seri e preparati dell'epoca.



I dettagli nell'edizione di Rovigo de il Gazzettino in edicola domenica 29 dicembre 2019 Ultimo aggiornamento: 22:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA