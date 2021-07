ROVIGO È coinvolta una famiglia dell’Alto Polesine nell’incidente del minibus avvenuto giovedì in tarda mattinata a Capri. La famiglia di Davide Baldo, di Castelmassa, era a bordo del mezzo guidato da Emanuele Melillo, unica persona deceduta nell’incidente.

Il padre, la moglie e i due figli (maschio e femmina) stavano visitando Capri. Come molti altri turisti erano intenzionati a girare per la località e salire alla famosa piazzetta con il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati