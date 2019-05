Sfrecciano i bolidi della Mille Miglia: vigili in agguato con l'autovelox

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROVIGO - Il meteo ha avuto un occhio di riguardo per la Mille Miglia. La carovana di auto d’epoca ha preso regolarmente il via da Brescia ieri ed è arrivata in Polesine in tardo pomeriggio quando la pioggia ha concesso una tregua. Non altrettanto la polizia municipale di Gaiba che si è posizionata con tanto di autovelox sull’Eridania poco prima del passaggio della corsa. Disagi legati soprattutto alle modifiche alla viabilità nei comuni attraversati dalla manifestazione; a Occhiobello, il divieto di transito fino al confine con Stienta è scattato alle 15 (e fino alle 23.30). Tanti gli appassionati arrivati per godersi il passaggio delle vecchie signore dirette a Ferrara in questa prima tappa.