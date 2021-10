BADIA POLESINE - L'amministrazione rilancia il bonus residenti. La giunta guidata dal sindaco Giovanni Rossi ha confermato anche per il 2021 l'iniziativa inaugurata l'anno scorso per provare a contrastare il calo degli abitanti e attrarre nuove coppie in città. Il programma di Sostegno all'insediamento di nuovi residenti nel Comune di Badia offrirà nuovamente un contributo di mille euro a dodici nuovi nuclei familiari che hanno scelto il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati