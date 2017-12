Il baby Matteo Soncin di Porto Viro in panchina con il Milan nel derby

di Emiliano Milani

Il servizio sul Gazzettino di giovedì 28 dicembre

PORTO VIRO. Gigio Donnarumma è infortunato, Marco Storari si fa male durante il riscaldamento, così in panchina nel derby dei quarti di finale di Coppa Italia Milan Inter, vinto 1-0 dai rossoneri, ci finisce, 16 anni di Porto Viro, portiere della Primavera. Proprio a fianco di Donnarumma junior, richiamato a fare presenza, mentre il fratello maggiore Antonio gioca titolare.E' la prima ufficiale per il baby partito di, partito tre anni fa per Milano dal vivaio del Bocar Juniors.