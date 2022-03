Michele Masiero, di Castelmassa, è il direttore editoriale della Sergio Bonelli e racconta come il settore sia ancora in salute, con progetti aperti al cinema

«Nonostante la crisi delle edicole, il fumetto fa ancora numeri di vendita importanti». A parlare è Michele Masiero, direttore editoriale della Sergio Bonelli. Non tutti sanno, però, che Masiero (classe 1967) è di Castelmassa. Dal paese altopolesano Michele era partito 40 anni fa. Da lì una strada in ascesa, che oggi l'ha portato ad avere un ruolo di spicco nella casa editrice di alcuni dei fumetti più importanti degli ultimi decenni: da Tex a Dylan Dog, da Zagor a Mister No. E fu proprio certa piattezza della vita di pianura, a suo tempo, forse, a spingere l'adolescente Masiero a consumare albi e albi di fumetti: «Ero l'unico della mia compagnia a leggerli - spiega Masiero - questo mi permise di crearmi un mondo tutto mio. Iniziai proprio leggendo Zagor, quindi posso dire che la mia vita ruota da sempre attorno alla Bonelli. Il fatto che ci fossero le storie a puntate ti faceva rimanere con la curiosità e ti costringeva a comprare gli albi successivi».



I PRIMI PASSI

Per il polesano arrivarono poi gli anni del liceo a Ostiglia. Nel paese mantovano c'era una libreria con fumetti e le prime fanzine come Fumo di china. «Queste chiedevano ai lettori di collaborare. E così, nel 1985, scrivevo e inviavo le mie prime recensioni. E qualcuno già inizio a notarmi». Masiero si iscrisse poi al Dams a Bologna. Lì il pioniere Luigi Bernardi aveva fondato la mitica casa editrice Granata press. E nella stessa città era nata la prima libreria interamente dedicata ai fumetti, poi divenuta la principale distributrice in Italia: la Alessandro distribuzioni. Masiero si fece conoscere in quell'ambiente e in poco tempo attirò l'attenzione di casa Bonelli. In seguito, il giovane massese venne invitato a Milano: nel 1991 la Bonelli aveva deciso di allargarsi, ma mancavano redattori. È il momento di svolta.

«In redazione ho iniziato a gestire la posta, poi a curare i fumetti. E a diventare, in alcuni casi, anche sceneggiatore». Del resto, già a Bologna aveva, per esempio, realizzato per Cyborg (rivista ideata da Daniele Brolli per Star comics) la storia Mondo senza luce con il disegnatore Roberto Baldazzini. Per Bonelli, Masiero diventerà poi il curatore di Mister No, il pilota statunitense rifugiatosi in Amazzonia creato da Guido Nolitta, alias Sergio Bonelli stesso. Michele, negli anni, ha anche scritto storie per Dylan Dog ed è poi entrato a tempo pieno nello staff, ricoprendo il ruolo di redattore capo centrale fino al novembre 2015, quando viene nominato direttore editoriale. «Sono subentrato a Mauro Marcheselli. Per un gioco del destino, lui è melarese e io di Castelmassa, a testimoniare ulteriormente il contributo altopolesano alla Bonelli».

E appunto, per il fumetto cartaceo, quelli attuali sembrano comunque essere anni d'oro. «Il digitale ci tocca poco. Sembrava dovesse essere il futuro, ma non è ancora stato così. Certo, il pubblico delle edicole è più tradizionalista. Chi acquista i nostri fumetti lì è nel pieno dell'età adulta. I giovani, invece, vanno in libreria e in fumetteria». Masiero non ha paura del recente boom dei manga tra gli adolescenti: «Oggi passano gli anime in tv e quindi i ragazzi sono tornati a cercare quei fumetti, come negli anni Ottanta. Non è però una concorrenza, per noi bonelliani, perché facciamo altro. Certo, cerchiamo di capire cosa piace al pubblico, quindi magari in futuro nascerà qualche commistione particolare, ma senza ovviamente scimmiottare il fumetto giapponese».



NUOVE STRADE

Intanto la Bonelli si sta anche allargando come media company, iniziando per esempio a produrre film e dando ragione a quanti iniziano a battezzarla ironicamente la Marvel italiana (nonostante la casa milanese abbia poco da invidiare agli americani). «Il primo film del Bonelli Cinematic universe è stato quello su Dampyr, prossimamente al cinema - conclude Masiero - l'altro anno sono stato impegnato in Romania, per il set. E ora si sta lavorando anche a una serie tv su Dylan Dog con la regia di James Wan e a quella animata di Dragonero per la Rai, già avviata. Infine, sto ultimando, come autore, un romanzo a fumetti ambientato nella Cuba prerivoluzione, per il disegnatore Suàrez».

Marcello Bardini