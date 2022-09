GUARDA VENETA - Sarà un’omelia particolare quella che don Fabio Bolognesi, parroco di Guarda Veneta, farà dom a ni - 4 settembre - nella messa delle 9.30, in occasione della beatificazione di P apa Giovanni Paolo I. Perché la vocazione di Albino Luciani si manifestò grazie alle predicazioni di Remigio Braiato, un frate cappuccino di Guarda ( al secolo Francesco Giovanni Braiato , nato a Guarda il 28 settembre 1894 e morto il 14 settembre 1970 a Conegliano, dove è sepolto). La foto di fr a’ Remigio è nel museo Albino Luciani che a Canale d’Agordo (paese natale del Papa ), espone una raccolta di documenti, fotografie e oggetti riguardanti la vita e la formazione d el P apa stesso.



IL PARROCO



« Quella di domenica - spiega don Fabio - è una giornata speciale per i fedeli in quanto P apa Giovanni Paolo I sarà proclamato beato in Vaticano. Tutti lo ricordiamo con affetto per il suo sorriso, la sua mitezza, la sua umiltà, la sua vicinanza agli ultimi. E la “piccola” Guarda Veneta, grazie a f r a’ Remigio, ha avuto un ruolo non indifferente nel futuro Papa perché fu grazie a lui, ottimo predicatore, a veicolare la vocazione ad Albino. Ricorderemo fr a’ Remigio in chiesa con dei cartelloni che raccontano la sua figura e con l’attestato di sacerdozio fattoci avere dalla nipote che risiede a Guarda Veneta » .

I l ruolo di f r a’ Remigio fu molto importante , tanto da essere annoverato tra i ricordi più cari di don Albino, nel museo che si sviluppa su 4 piani e che racconta la storia della straordinaria esperienza di vita di Papa Giovanni Paolo I. Nella primavera del 1923, non ancora undicenne, il giovane Luciani, dopo la predicazione del frate di Guarda, confid ò al parroco don Filippo Carli l’intenzione di diventare sacerdote. Nell’ottobre 1923 entr ò in seminario a Feltre e n el 1935 venne ordinato sacerdote , inviato come cappellano proprio nella chiesa a rcipretale di San Giovanni Battista di Canale d’Agordo.

Nel 1958 diven ne vescovo di Vittorio Veneto, nel 1969 P apa Paolo VI lo nomin ò patriarca di Venezia. Il 26 agosto 1978 il conclave per eleggere il successore di papa Paolo VI (morto il 6 agosto) annunci ò l’elezione di Luciani a nuovo pontefice con il nome di Giovanni Paolo I. Durante le quattro udienze colp ì la sua capacità di coinvolgere i fedeli trasmettendo l’amore di Dio, la sua misericordia e la sua tenerezza. M orì il 28 settembre, all’età di 65 anni, dopo 33 giorni di pontificato. Domenica, in Vaticano, sarà beato e nella causa di beatificazione di Papa Luciani c’è un miracolo: una ragazza di Buenos Aires, nell’ex diocesi di P apa Francesco, colpita da un male incurabile, è poi guarita, cosa inspiegabile per la medicina.

« Il 17 settembre - ricorda d on Fabio - con i fedeli faremo un pellegrinaggio, partendo in corriera andando prima a Conegliano sulla tomba di f r a’ Remigio e poi ci recheremo a Canale d’Agordo, dove celebrerò una messa: visiteremo poi il museo e la casa natale del s anto Albino Luciani » .