Mercatone Uno, ​ci sono aziende interessate a rilevarlo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OCCHIOBELLO (ROVIGO) - Il sindaco Sondra Coizzi e l'assessore al bilancio Raffaele Ziosi hanno partecipato al tavolo di aggiornamento sull'evoluzione della vicenda Mercatone Uno , riunitosi nella sede di Veneto Lavoro. L'incontro è stato convocato dall'assessore regionale Elena Donazzan, assistita dall'Unità regionale di crisi diretta da Mattia Losego, e si è concentrato sull'aggiornamento delladel Mercatone in vista del 31 ottobre, giorno in cui saranno accolte in via definitiva le manifestazioni di interesse per l'acquisizione dei siti con la presentazione dei piani industriali. «Ci è stata presentata la situazione occupazionale deiche hanno perso il posto spiega il sindaco Coizzi -, e l'auspicabile reindustrializzazione a seguito delle manifestazioni di interesse. Ringraziamo la Regione che, unica, si sta muovendo per tenere alta l'attenzione nei tavoli ministeriali».